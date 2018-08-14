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| | Знаем, кого винить: Автор «Игры престолов» прокомментировал смерть главных героев

Знаем, кого винить: Автор «Игры престолов» прокомментировал смерть главных героев

Сегодня, 18:09

Джордж Мартин заявил, что на такое решение его натолкнул автор «Властелина колец» Джон Толкин, когда в одной из книг погиб Гендальф.

 

Недавно автор серии книг «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин, по которым сняли легендарный сериал «Иры престолов», дал интервью, прокомментировав смерть главных героев. По его словам, на такое решение его натолкнули книги «Властелин колец». После того, как один из героев погибает, напряжение читателей только возрастает. Мартин сообщил, что для него смерть Гендальфа была для него большим потрясением, ведь ему было всего 13 лет. Именно за это писатель любит Толкина. Книги Джорджа Мартина, а после и сериал «Игры престолов» стали популярны из-за своих поворотов в сюжете, в который входит и гибель некоторых героев. После подобного откровения поклонники автора и цикла книг поняли, кто стоит за всеми потрясениями, которые им пришлось пережить во время чтения или просмотра саги: «Знаем, кого винить теперь», - заявили они.

До этого информировалось, что премьера последнего, восьмого, сезона «Игры престолов» назначена на 2019 год. Ппланируется снять четыре приквела.


Анна Котова
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