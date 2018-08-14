Волочкова вернулась в Грецию и начала рекламировать иконы

Балерина завершила судебные разбирательства в Москве и продолжила отдых в Корфу.

Российская прима-балерина Анастасия Волочкова не так давно прервала отдых в греческом Корфу для того, чтобы вернуться в Москву. Но, когда судебные разбирательства в столице закончились для звезды победой, она вновь вернулась в Грецию, где неожиданно начала рекламировать иконы. Некоторые фолловеры позволили себе съязвить на тему того, что балерина могла себя возомнить святой в окружении икон, и признались, что не удивятся, если в ближайшем будущем Волочкова представит икону с собственным ликом.

Пользователи Сети частично порадовались тому, что знаменитость все-таки смогла продолжить отдых, а частично расстроились, что им опять придется лицезреть однообразные фото в купальнике на фоне ничем не примечательных видов. «Ничего не имею против Насти, но по части пиара острова и отеля я ничего не увидела. С такой рекламой не вызывает желание съездить и там отдохнуть. Я вообще не понимаю организаторов и почему их устраивает подобная реклама», - написала одна из подписчиц Волочковой. Балерине посоветовали меньше «рекламировать ободранные лавки», но теперь показать действительно стоящие места Корфу.