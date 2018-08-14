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| | 40-летняя звезда «Форсажа» похвасталась стройной фигурой в бикини

40-летняя звезда «Форсажа» похвасталась стройной фигурой в бикини

Сегодня, 17:44

Фото Мишель Родригес в купальнике во время отдыха в Италии появились в Сети. Звезда доказала, что до сих пор пребывает в прекрасной физической форме.

В августе многие звезды отечественного и зарубежного шоу-бизнеса отправились отдыхать за границу. Американская актриса Мишель Родригес не стала исключением. Она отправилась в отпуск на остров Капри, Италия. Там 40-летняя звезда «Форсажа» вместе с Эмили Ратаковски, Джорданом Бареттом и Мохаммедом Аль Турки устроила прогулку на яхте. Для такого времяпрепровождения Мишель Родригес выбрала белый купальники бикини, и похвасталась стройной фигурой. Фото прогулки уже появились в Сети, а одно из них сама Мишель Родригес обнародовала в своем Instagram-аккаунте.

?????????? @iblamejordan @moalturki @emrata

A post shared by Michelle Rodriguez (@mrodofficial) on

Поклонники уже оценили снимки. Они отметили, что и в 40 лет Мишель Родригес удалось сохранить прекрасную физическую форму, и назвали актрису «невероятной», «прекрасной» и «потрясающей». Пост за сутки собрал более 120 тысяч лайков.


Виктория Озерова
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