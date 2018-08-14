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Рыльце в пушку: Пользователи подловили критикующих Вайкуле артистов на отдыхе в Европе

От Редактора

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 Пользователям социальных сетей показалось, что далеко не все российские знаменитости, критикующие

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| | Самую возрастную участницу шоу «Дом-2» прооперировали

Самую возрастную участницу шоу «Дом-2» прооперировали

Сегодня, 17:25

70-летняя Ольга Гобозова неудачно упала со стула и повредила ногу. Образовалась гематома и эту опухоль врачи рекомендовали удалить.

Женщина решила прислушаться к советам медиков и легла под хирургический нож. Мать Александр Гобозова прооперировали, и она неделю лежала в клинике. Сын постоянно приезжал навестить ее. Ольга Гобозова вошла в историю шоу «Дом-2» в качестве самой возрастной участницы проекта. Она появилась на телестройке в 2013 году, на тот момент даме исполнилось 65 лет. Ольга Гобозова собиралась помочь сыну наладить личную жизнь. Пожилой женщине настолько понравилось сниматься, что она вошла во вкус и не хотела покидать шоу.

Ольга Гобозова надоела зрителям своими сплетнями, поэтому они в социальных сетях рекомендовали ей сидеть дома, не лезть в чужую жизнь и больше никогда не участвовать в проекте. В итоге пенсионерке пришлось прислушаться к мнению большинства, и она покинула телестройку. Ольга Гобозова стала одной из самых ярких участниц передачи «Дом-2». Одни относились к этой женщине отрицательно, другие хвалили ее, но никто не проявлял равнодушие к данной персоне.


Домбровский Сергей
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