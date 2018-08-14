Астролог «Давай поженимся!» Глоба рассказала о скандалах с Сябитовой и Гузеевой

Ведущая рассказала, какую роль в шоу выполняет она и ее коллеги, и о том, как они изменились за последние годы.

Астролог «Давай поженимся!» Тамара Глоба рассказала, как складывались ее отношения с коллегами Розой Сябитовой и Ларисой Гузеевой. Говоря о скандалах и конфликтах с ведущими шоу, Глоба признает, что они случаются. Но за последние три-четыре года взгляды Сябитовой и Гузеевой стали куда менее консервативными, что радует астролога. Однако, Глоба признает, что каждый человек вправе иметь собственное мнение о том, как следует правильно жить.

Астролог заметила, что каждая ведущая «Давай поженимся!» выполняет свою роль. Так, Гузеева озвучивает рассуждения, основанные на жизненном опыте, Сябитова обязана затрагивать финансовую и материальную сторону отношений. Свою же роль Тамара Глоба видит в «науке», ведь астролог должна быть объективной и не предвзятой в высказываниях о героях передачи, все ее слова должны иметь обоснования с позиции астрологии.