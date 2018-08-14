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| | Переплюнет любую звезду: Любовь Успенская наняла шеф-повара для собаки

Переплюнет любую звезду: Любовь Успенская наняла шеф-повара для собаки

Сегодня, 16:57

Королева шансона не расстается со своим йоркширским терьером ни на секунду и везде возит его с собой.

 

Любовь Успенская, уезжая на гастроли, берет с собой не только горы нарядов, но и свою любимую собаку Фрэнки Джуниора-младшего. Холодильник с едой для пса и все необходимое для его комфортной жизни знаменитость также включает в список багажа. Успенская признается, что ее питомец очень нервничает, если остается один, поэтому она всегда возит его с собой или оставляет с помощницей.

Йоркширский терьер переплюнет любую самую капризную звезду шоу-бизнеса. Кормит певица собачку только органической курятиной, привезенной из Австралии. Для своей собаки артистка даже наняла личного шеф-повара, который выезжает вместе с ней на гастроли и готовит питомцу завтраки, обеды и ужины. Свежую еду Фрэнки Джуниору-младшему повар готовит каждый день. Собака Любови Успенской, как и сама хозяйка, привыкла к роскоши и в еде тоже привередлива – терьер не ест мясо американского или французского производства.


Мирослава Донцова
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