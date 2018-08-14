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| | 52-летняя звезда «Санта-Барбары» вышла замуж за 30-летнего бойфренда

52-летняя звезда «Санта-Барбары» вышла замуж за 30-летнего бойфренда

Сегодня, 16:13

О романе актрисы Робин Райт и молодым менеджером дома Saint Laurent Климентом Жиро стало известно в прошлом году.

 

О том, что 52-летняя звезда «Санта-Барбары» в очередной раз пошла к алтарю, сообщила ее дочь Дилан Пенн на своей странице в Instagram. Девушка опубликовала фото и видео со свадьбы знаменитой мамы. Робин Райт вышла замуж за своего молодого 30-летнего бойфренда Климента Жиро. Судя по видео, торжество в деревенском стиле прошло на родине жениха – во Франции. Среди гостей присутствовали только родные и близкие друзья пары.

На одном из видео с подписью Weddin vibes запечатлены танцующие под испанский хит Bamboleo гости. После появились кадры, с позирующими молодоженами. Робин выбрала для церемонии бракосочетания длинное белое платье, а Климент нарядился в рубашку и жилетом. На фото влюбленные выглядят очень счастливыми.


Weddin vibes ????????????????

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Напомним, в 1996 году Робин Райт связала себя узами брака с актером Шоном Пенном. В 2007 году пара рассталась. С 2010 по 2014 актриса встречалась с Беном Фостером, однако свадьба так и не состоялась. Об отношениях знаменитости с Климентом Жиро общественность узнала только в конце прошлого года. На самом деле пара вместе намного дольше, просто влюбленные не хотели афишировать свой роман. Но даже сегодня Робин избегает разговоров о своей личной жизни и, скорее всего, не поменяет своего решения.


Мирослава Донцова
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