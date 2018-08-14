«Свободное падение»: Раскорячившуюся Собчак поблагодарили за то, что она не стала президентом

Мнения

«Свободное падение»: Раскорячившуюся Собчак поблагодарили за то, что она не стала президентом

 Посмотрев новые снимки знаменитости, подписчики задались вопросом, сколько нужно было выпить,

«Мартышка в банановой кожуре после спаривания»: Бузову попросили обзавестись мозгами хоть немного

От Редактора

«Мартышка в банановой кожуре после спаривания»: Бузову попросили обзавестись мозгами хоть немного

   Женщина должна быть загадкой, но, по мнению подписчиков, это не про артистку. У исполнительницы

Сюжеты:

Санкции дошли до Крыма только через четыре года Названа вероятная причина обрушения моста в Генуе Может ему носки дома вязать: Пользователи опасаются новых санкций после встречи Путина с Меркель В Севастополе прокомментировали высказывание Вайкуле о Крыме Украинцы предрекли крах Крымского моста после трагедии в Генуе Из-под рухнувшего моста в Италии достали выживших В новой кибератаке на Instagram обвинили Россию Клиентка крупнейшей российской сети фитнес-клубов обвинила массажиста Арета Франклин погибает от онкологического заболевания Мемы друг другу пересказывают: Водонаева высмеяла интимные отношения Петросяна и его любовницы Вино, квадрацикл и секс: Седокова призналась, где чувствует себя свободной Бузова вместо помощи маме решила запустить собственную финансовую пирамиду
| | Толпа поклонников чуть не затоптала Марию Шукшину

Толпа поклонников чуть не затоптала Марию Шукшину

Сегодня, 16:09

Данное происшествие случилось с артисткой во время Шукшинских чтений. Слишком бурная активность фанатов произошла в селе Сростки.

 

На своей странице в Instagram артистка Мария Шукшина поведала об одном инциденте во время посещения села Сростки, где есть памятник ее покойному отцу. Во время одного визита во время Шукшинского чтения, на который собирается много людей, и произошел инцидент. Когда поклонники заметили ее, то окружили артистку. Одни протягивали бумажки и купюры для автографа, другие раздевались, чтобы подпись оставили на теле. Мария Шукшина сообщила, что с такой активностью она не сразу справилась, они чуть не затоптали ее. На выручку артистке пришел актер Александр Панкратов-Черный. Благодаря совместным усилиям Мария и Александр смогли добраться до ее авто, но поклонники не унимались и начали раскачивать машину.

Также Шукшина призналась, что после этого случая продолжает бояться скопления большого количества народа. Однако артистка не смогла отказаться от поездок на родину отца. Только делает это инкогнито и в темное время суток.


Анна Котова
Новости по теме
Мария Шукшина почтила память своего партнера Владислава Галкина
Мария Шукшина почтила память своего партнера Владислава Галкина

26 февраля российская телевизионная ведущая Мария Шукшина почтила память своего партнера по съемкам в сериале «Приключения мага» Владислава Галкина. Актер умер…

Кожевникова нашла родственника, которого не видела 30 лет
Кожевникова нашла родственника, которого не видела 30 лет

Отечественная актриса Мария Кожевникова в своем Instagram-аккаунте рассказала своим поклонникам радостную историю, которая произошла с ней в штабе выбранного…

Кризис какой-то: Кожевникова больше не хочет сниматься в кино
Кризис какой-то: Кожевникова больше не хочет сниматься в кино

 Мария Кожевникова сообщила, что поступают различные сценарии, которые она читает и понимает, что ей не интересно.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости