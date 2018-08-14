Толпа поклонников чуть не затоптала Марию Шукшину

Данное происшествие случилось с артисткой во время Шукшинских чтений. Слишком бурная активность фанатов произошла в селе Сростки.

На своей странице в Instagram артистка Мария Шукшина поведала об одном инциденте во время посещения села Сростки, где есть памятник ее покойному отцу. Во время одного визита во время Шукшинского чтения, на который собирается много людей, и произошел инцидент. Когда поклонники заметили ее, то окружили артистку. Одни протягивали бумажки и купюры для автографа, другие раздевались, чтобы подпись оставили на теле. Мария Шукшина сообщила, что с такой активностью она не сразу справилась, они чуть не затоптали ее. На выручку артистке пришел актер Александр Панкратов-Черный. Благодаря совместным усилиям Мария и Александр смогли добраться до ее авто, но поклонники не унимались и начали раскачивать машину.

Также Шукшина призналась, что после этого случая продолжает бояться скопления большого количества народа. Однако артистка не смогла отказаться от поездок на родину отца. Только делает это инкогнито и в темное время суток.

Анна Котова