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| | «Самая большая боль в жизни»: Дочери Майкла Джексона сделали сложную операцию

«Самая большая боль в жизни»: Дочери Майкла Джексона сделали сложную операцию

Сегодня, 15:34

Дочери Майкла Джексона удалили гнойное воспаление величиной с мяч для гольфа. В случае промедления хирургов 20-летняя девушка могла умереть.

Пэрис Джексон заявила, что испытала «самую большую боль в жизни». Девушке сделали сложную операцию, от которой она могла погибнуть, но дело обошлось лишь неприятными впечатлениями. Она отказалась от обезболивающих препаратов, чтобы понаблюдать за действиями специалистов. Тело дочери поп-короля покрыто татуировками, поэтому она привыкла испытывать неприятные ощущения. Однако перенесенная боль поразила ее до глубины души. На следующий день после хирургического вмешательства наследница Майкла Джексона посетила благотворительное мероприятие вместе со своей группой The Soundflowers.

Пэрис Джексон объяснила пользователям в Instagram, какой опасности она подверглась. Абсцесс мог прорвать и в этом случае дело завершилось бы печально. Хирурги отлично справились с возложенными на них задачами и не позволили девушке умереть в цвете лет. Пэрис Джексон поблагодарила медиков за «молниеносную работу». Иногда важна каждая секунда и врачи правильно использовали отведенное им время.


Домбровский Сергей
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