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«Поломанный кузнечик»: Вульгарные танцы Бузовой у бассейна попали на камеру

Сегодня, 15:42

Запечатлели танцующую звезду очевидцы, отдыхающие в Геленджике.

 

Ольга Бузова отправилась в тур по черноморскому побережью. 13 августа певица выступила в Геленджике. Звезда успела не только поработать, но и хорошо отдохнуть, не забывая делиться снимками со своими подписчиками.

Отдыхающие Кемпинского отеля, где остановилась Ольга Бузова, отлично повеселились, наблюдая за певицей у бассейна. Некоторые успели снять вульгарные танцы Бузовой на камеру телефона. Сегодня забавное видео появилось сегодня в Сети. «Сегодня одновременно со мной отдыхает Ольга Бузова» Почти вместе через бассейн пьем шампанское и танцуем. Кстати, рядом Кузьмин распевается», - отметил автор ролика. На кадрах видно, как Бузова под заводную латиноамериканскую музыка выплясывает в своем привычном пошлом стиле. Пользователи подчеркнули, что танцы певуньи смотрятся со стороны смешно и неуклюже. Фолловеры не понимают, почему Ольга не может просто отдыхать для себя, а постоянно снимается на камеру, демонстрируя себя любимую в красивых местах.



«Танцующий тюлень», «Вот обезьяна», «Поломанный кузнечик», «Она так жопенцию выгибает, напоминает таракашков в шкафу из фильма «Люди в чёрном», «Жирный кролик скоро вскроется», «Сколько не танцуй, а футболиста трудно будет подцепить», «Самка богомола», «Ох уж эти брачные танцы шальной императрицы» - юморят пользователи.


Мирослава Донцова
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