«Времечко, не торопись»: Глюкоза похвасталась подросшими дочками

На новых фото артистка предстала в красивом цветном платье вместе с Верой и Лидией. Поклонники были приятно удивлены публикациями.

Глюкоза продолжает радовать поклонников разнообразными образами, которые ей не свойственны. В этот раз артистка опубликовала несколько новых фотографий, на которых изображена сама исполнительница, а на некоторых вместе с дочками. Этими снимками артистка хотела похвастаться подросшими малышками, и у нее это получилось, так как подписчики были в восторге. Саму публикацию артистка подписала, что когда дети рядом, то пространство полностью заполнено и нет ощущения пустоты, а когда их нет, Глюкоза сильно по ним скучает. Очень часто она просит «времечко, не торопится», чтобы она смогла насладиться всеми совместными моментами.

Пользователи оставили много положительных комментариев, в которых восхищались красотой и артистки, и ее дочерей. Многие сошлись в одном, что девочки как две капли воды похожи на звездную мать.

Анна Котова