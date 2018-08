«Времечко, не торопись»: Глюкоза похвасталась подросшими дочками

Если мои дети рядом, они принимают участие во всем и заполняют пространство полностью.... Когда их нет рядом, я чувствую себя очень одиноко. «Времечко, не торопись» всегда я думаю, глядя на них, чтобы успеть запечатлеть в памяти каждый миг вместе. И наоборот мечтаю, чтобы время ускорилось, и разлука была минимальной, когда мы расстаёмся. ?? ???? @tak.ori

