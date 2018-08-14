«Времечко, не торопись»: Глюкоза похвасталась подросшими дочками

На новых фото артистка предстала в красивом цветном платье вместе с Верой и Лидией. Поклонники были приятно удивлены публикациями.
Глюкоза продолжает радовать поклонников разнообразными образами, которые ей не свойственны. В этот раз артистка опубликовала несколько новых фотографий, на которых изображена сама исполнительница, а на некоторых вместе с дочками. Этими снимками артистка хотела похвастаться подросшими малышками, и у нее это получилось, так как подписчики были в восторге. Саму публикацию артистка подписала, что когда дети рядом, то пространство полностью заполнено и нет ощущения пустоты, а когда их нет, Глюкоза сильно по ним скучает. Очень часто она просит «времечко, не торопится», чтобы она смогла насладиться всеми совместными моментами.
Если мои дети рядом, они принимают участие во всем и заполняют пространство полностью.... Когда их нет рядом, я чувствую себя очень одиноко. «Времечко, не торопись» всегда я думаю, глядя на них, чтобы успеть запечатлеть в памяти каждый миг вместе. И наоборот мечтаю, чтобы время ускорилось, и разлука была минимальной, когда мы расстаёмся. ?? ???? @tak.ori
Пользователи оставили много положительных комментариев, в которых восхищались красотой и артистки, и ее дочерей. Многие сошлись в одном, что девочки как две капли воды похожи на звездную мать.