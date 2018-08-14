«Свободное падение»: Раскорячившуюся Собчак поблагодарили за то, что она не стала президентом

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«Свободное падение»: Раскорячившуюся Собчак поблагодарили за то, что она не стала президентом

 Посмотрев новые снимки знаменитости, подписчики задались вопросом, сколько нужно было выпить,

«Мартышка в банановой кожуре после спаривания»: Бузову попросили обзавестись мозгами хоть немного

От Редактора

«Мартышка в банановой кожуре после спаривания»: Бузову попросили обзавестись мозгами хоть немного

   Женщина должна быть загадкой, но, по мнению подписчиков, это не про артистку. У исполнительницы

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| | «Времечко, не торопись»: Глюкоза похвасталась подросшими дочками

«Времечко, не торопись»: Глюкоза похвасталась подросшими дочками

Сегодня, 15:24

На новых фото артистка предстала в красивом цветном платье вместе с Верой и Лидией. Поклонники были приятно удивлены публикациями.

Глюкоза продолжает радовать поклонников разнообразными образами, которые ей не свойственны. В этот раз артистка опубликовала несколько новых фотографий, на которых изображена сама исполнительница, а на некоторых вместе с дочками. Этими снимками артистка хотела похвастаться подросшими малышками, и у нее это получилось, так как подписчики были в восторге. Саму публикацию артистка подписала, что когда дети рядом, то пространство полностью заполнено и нет ощущения пустоты, а когда их нет, Глюкоза сильно по ним скучает. Очень часто она просит «времечко, не торопится», чтобы она смогла насладиться всеми совместными моментами.

Пользователи оставили много положительных комментариев, в которых восхищались красотой и артистки, и ее дочерей. Многие сошлись в одном, что девочки как две капли воды похожи на звездную мать.


Анна Котова
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