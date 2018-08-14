Публицист Панасенков поддержал высказывание Вайкуле о Крыме

Известный российский актёр и историк Евгений Понасенков выразил непопулярную позицию и раскритиковал россиян з желание создать внешнего врага.

Евгений Понасенков известен своими неоднозначными взглядами на наполеоновские и Отечественную войны и публикуется в самом известном российском гей-журнале «Квир». Публицист не смог пройти мимо обсуждения заявления Лаймы Вайкуле и выразил ей свою поддержку. Мужчина уверен, что певица может по праву называть себя европейкой. С такой позицией категорически не согласен Захар Прилепин.

По мнению Понасенкова, помимо дураков и дорог, в России есть ещё одна беда – желание сплотиться против внешнего врага. «Часть населения физиологически натаскана нападать и кусать одного всей стаей», - пишет актёр. В своём блоге Евгений высказался, что россияне готовы хамить всем, кто замечает их неудачи. Неудачей Понасенков считает присоединение Крыма. По мнению публициста, причиной такого поведения являются имперские амбиции государства и «комплекс червей», заставляющий тосковать по былой мощи.

Яна Белова