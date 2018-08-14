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| | Рождение дочери дорого обошлось Лере Кудрявцевой

Рождение дочери дорого обошлось Лере Кудрявцевой

Сегодня, 15:26

47-летняя телеведущая улетала из России для того, чтобы родить в США, сообщают ее знакомые.

 Недавно с аккаунта в социальных сетях появился пост от Леры Кудрявцевой, в котором звезда делилась новостью о радостном событии – появлении на свет ее первой дочери. Знакомые знаменитой российской телеведущей рассказывают, что рождение ребенка дорого обошлось Лере Кудрявцевой. По их словам, звезда решила рожать не в российском родильном доме, а американском медицинском центре «Седарс-Синай».

Эта клиника считается одной их лучших в США, так как в ней работают наиболее опытные и квалицированные неонатологи и акушеры. Именно поэтому услугами данного медцентра воспользовались в свое время как российские звезды эстрады, вроде Алсу, так такие звезды западного шоу-бизнеса, как Виктория Бэкхэм. Стоимость пакета услуг в «Седарс-Синай» роженице обойдется не менее чем в 267 тыс. рублей за одни сутки, а, следовательно, пять дней проживания будут стоить 1 млн 335 тыс. рублей. За эти деньги женщине предоставят трехкомнатную палату с двумя санузлами, личную помощницу, услуги шеф-повара, а также мастера маникюра, педикюра и парикмахера. Кроме того, есть и еще один плюс рождения ребенка в США – он автоматически становится гражданином Соединенных Штатов Америки.


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