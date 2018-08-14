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| | Мемы друг другу пересказывают: Водонаева высмеяла интимные отношения Петросяна и его любовницы

Мемы друг другу пересказывают: Водонаева высмеяла интимные отношения Петросяна и его любовницы

Сегодня, 15:03

Бывшая участница «Дома-2» удивляется тому, что Брухунова, которая находится в самом расцвете своей сексуальности, выбрала «пенсионера Петросяна».

Алена Водонаева также решила стать частью всеобщего «хайпа» на теме развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко, а потому на просторах социальных сетей решила высмеять интимные отношения юмориста и его любовницы Татьяны Брухуновой. Она считает, что в спальне они, максимум, «пересказывают друг другу мемы».

Телеведущая также отметила, что прекрасно понимает, почему 72-летний Петросян предпочел молодую 29-летнюю девушку своей супруге Елене Степаненко. В то же время звезда «Дома-2» в замешательство от мотивов, которые могли стать причиной для помощницы, находясь в расцвете сил и женской сексуальности, выбрать «пенсионера Петросяна».

«Юмористы уже пятнадцать лет не живут совместно, но Евгению Вагановичу есть кому устраивать «смехопанораму» вечерами», - шутит в своем блоге Водонаева.

Подписчики удивились, что девушка не понимает мотивов Брухуновой, ведь практически сразу стало известно, насколько сильно улучшилось ее финансовое благополучие с момента начала работы в должности помощницы Петросяна.


Николай Офицеров
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