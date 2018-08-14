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«Мартышка в банановой кожуре после спаривания»: Бузову попросили обзавестись мозгами хоть немного

От Редактора

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   Женщина должна быть загадкой, но, по мнению подписчиков, это не про артистку. У исполнительницы

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| | «Верка как Дункан Маклауд»: Вера Брежнева на архивном фото ужаснула фанатов смятой «галушкой»

«Верка как Дункан Маклауд»: Вера Брежнева на архивном фото ужаснула фанатов смятой «галушкой»

Сегодня, 15:01

Поклонники не поверили, что на снимке запечатлена сексапильная украинская певица.

 

В Сети появилась фотография 10-летней давности, на которой запечатлена исполнительница Вера Брежнева. На архивном фото харизматичная экс-участница «ВИА Гры» позирует ненакрашенная с растрепанными волосами. Соблазнительная 36-летняя певица, привыкшая к лестным комплиментам в свой адрес, на этот раз ужаснула фанатов расхлябанным неухоженным видом.

Предположительно, снимок сделан в 2007 году, тогда певице было лет 26. Пользователи сделали вывод, что в те года артистка просто-напросто еще не сильно увлекалась пластикой и уколами красоты, поэтому и выглядит не так привлекательно. Многие отметили, что на давнем фото Брежнева выглядит лет на 40. Фолловеры сравнили лицо певицы со смятой галушкой, подчеркнув, что артистка много чего подправила в своей внешности. «Верка как Дункан Маклауд», «Поднимите мне веки», «Грамотная пластика и прочее творят чудеса, конечно», «Верка Галушка», - пишут юзеры. Некоторые вспомнили, что несколько лет назад Вера Брежнева завоевала титул «Самой красивой женщины».

Другие заступились за артистку, отметив, что Брежнева симпатичная даже без косметики. «В ней есть что-то живое, нежное, какая-то изюминка», «Зубы свои, редкость», «Волосы хорошие» - высказались преданные фанаты.


Мирослава Донцова
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