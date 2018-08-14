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Арета Франклин погибает от онкологического заболевания

Сегодня, 15:08

Масса американской певицы в настоящее время составляет 39 килограммов. Близкие артистки ожидают самого худшего. Информацию об этом распространяет TMZ.

Арета Франклин погибает от онкологического заболевания, с которым борется годами. В последнее время состояние исполнительницы сильно ухудшилось. Рядом с кроватью солистки собрались друзья и близкие. Издание ссылается на информацию, полученную из источников, знакомых с семьей Ареты Франклин. Еще неделю назад американские СМИ сообщали о тяжелом состоянии вокалистки. Сейчас ее положение достигло критического уровня. В последний раз она появилась на концерте Элтона Джона в конце прошлого года.

Арета Франклин отменила все запланированные мероприятия. Друзья артистки говорят, что непоправимое может произойти в ближайшие сутки. Певица очень ослаблена от борьбы с раком. Она постоянно теряет вес, ее самочувствие ухудшается. 76-летняя Арета Франклин официально сообщала о желании завершить творческую карьеру после выхода альбома осенью текущего года.


Домбровский Сергей
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