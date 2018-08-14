«Пальчик в помидорку»: Самбурская показала, что делать при укусе осы

Пользователи считают, что актриса «разозлила» насекомое, так как тыкала в него пальцем.

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская пострадала из-за укуса осы. Но, когда первый шок от боли прошел, актриса вспомнила старый способ, рекомендуемый к применению в подобных ситуациях. Своим поклонникам Самбуркая показала, что нужно делать при укусе осы – следует засунуть «пальчик в помидорку». Поклонники посчитали этот совет неплохим, но не совсем универсальным: «Это хорошо, что на помидор нашлась помидорка, а если за голову укусит? Где такой помидор найти?»

Пользователи Сети предложили в комментариях под фото свои методы избавления от боли при укусе осы, самым популярным из которых стало прикладывание таблетки супрастина к месту укуса. Некоторые пользователи удивились, что актрису укусили именно за палец: «А злить осу было обязательно? Поди пальчиком тыкала ей в мордочку?». Однако большинство поклонников артистки просто посочувствовали ей, так как многие сталкивались с подобными укусами и знают, как это больно.