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| | Никас Сафронов прокомментировал развод Петросяна со Степаненко

Никас Сафронов прокомментировал развод Петросяна со Степаненко

Сегодня, 14:48

Художник считает, что известный юморист ведет себя неправильно, когда ругается матом.

 Художник Никас Сафронов не смог оставаться в стороне от обсуждения одной из самых громких тем последнего времени, поэтому прокомментировал развод Евгения Петросяна со Еленой Степаненко. По его словам, то, что комик позволяет себе материться – неправильно. Если артист не может контролировать подобные порывы, то он неправильный человек. Сафронов выразил надежду, что Петросян не позволит себе нецензурных выпадов в сторону будущей бывшей жены.

Звездная пара артистов юмористического жанра прожила вместе свыше 30 лет, все время юмористы были для зрителей образцовыми супругами. Но внезапно выяснилось, что пара уже примерно 15 лет живет врозь, хотя на сцене они все еще имитировали семейную идиллию и не выносили на суд общественности неофициальный разрыв. Однако не только работа, но общее имущество и денежные накопления связывали Степаненко и Петросяна. Скандал разгорелся после того, как Петросян начал дарить своей предполагаемой любовнице квартиры в Москве, что очень не понравилось Степаненко.


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