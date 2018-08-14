Вино, квадрацикл и секс: Седокова призналась, где чувствует себя свободной

Именно на Миконосе артистка свободна от прошлого, от мишуры, денег и обязательств.

Исполнительница Анна Седокова опубликова не только новое фото с острова Миконос, но и трогательный пост. На снимке артистка позирует на джипе с открытым верхом, а сама предстала в нежно-голубом купальнике. В посте, которым сопроводила снимок, Седокова призналась, где чувствует себя свободной. Это непередаваемое чувство приходит к ней, когда она катается в машине с открытым верхом, гуляет по старым улочкам. Также легкость настигает ее во время катания на квадрацикле, а когда засыпают дети, то ей нравится пить разнообразное вино, а после круглыми днями заниматься сексом с избранником. После такого признания у пользователей назрело много вопросов. Например: с кем Седокова отдыхает, кто ее избранник, а также, почему в этом сезоне многие отдыхают именно на Миконосе. Один из подписчиков написал, что артистке срочно нужен такой же проект, как у Бузовой, только «Замуж за Седокову».

До этого Анна Седокова также делала откровенное признание. Артистка поведала причину негативного отношения отца Гектора к сыну. По словам исполнительницы, это связано с отношением мужчины к самой певице.

Анна Котова