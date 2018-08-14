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   Женщина должна быть загадкой, но, по мнению подписчиков, это не про артистку. У исполнительницы

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| | Вино, квадрацикл и секс: Седокова призналась, где чувствует себя свободной

Вино, квадрацикл и секс: Седокова призналась, где чувствует себя свободной

Сегодня, 14:18

Именно на Миконосе артистка свободна от прошлого, от мишуры, денег и обязательств.

Исполнительница Анна Седокова опубликова не только новое фото с острова Миконос, но и трогательный пост. На снимке артистка позирует на джипе с открытым верхом, а сама предстала в нежно-голубом купальнике. В посте, которым сопроводила снимок, Седокова призналась, где чувствует себя свободной. Это непередаваемое чувство приходит к ней, когда она катается в машине с открытым верхом, гуляет по старым улочкам. Также легкость настигает ее во время катания на квадрацикле, а когда засыпают дети, то ей нравится пить разнообразное вино, а после круглыми днями заниматься сексом с избранником. После такого признания у пользователей назрело много вопросов. Например: с кем Седокова отдыхает, кто ее избранник, а также, почему в этом сезоне многие отдыхают именно на Миконосе. Один из подписчиков написал, что артистке срочно нужен такой же проект, как у Бузовой, только «Замуж за Седокову».

На Миконосе я чувствую себя невероятно свободной. От прошлого, от внешней мишуры, от денег и даже от обязательств. Взять машину без крыши или лучше квадрик. Гулять по старинным улочкам и скупать все безделушки мира. Есть самое вкусное ризотто в ресторане, где главному официанту 100 лет и ещё десерты, самые вкусное. А когда дети засыпают, пить вино: розовое, красное, белое. Не важно. Я обязательно вернусь сюда с Ним и мы будем круглосуточно заниматься любовью. Пить , есть, кататься на квадриках под Гепарррррда или танцевать на столе, заказывая все шампанское мира, а потом будем засыпать обнявшись, не в силах даже снят с себя одежду. Свободные и счастливые. Такой он мой, этот остров )

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До этого Анна Седокова также делала откровенное признание. Артистка поведала причину негативного отношения отца Гектора к сыну. По словам исполнительницы, это связано с отношением мужчины к самой певице.


Анна Котова
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