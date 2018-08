Вино, квадрацикл и секс: Седокова призналась, где чувствует себя свободной

На Миконосе я чувствую себя невероятно свободной. От прошлого, от внешней мишуры, от денег и даже от обязательств. Взять машину без крыши или лучше квадрик. Гулять по старинным улочкам и скупать все безделушки мира. Есть самое вкусное ризотто в ресторане, где главному официанту 100 лет и ещё десерты, самые вкусное. А когда дети засыпают, пить вино: розовое, красное, белое. Не важно. Я обязательно вернусь сюда с Ним и мы будем круглосуточно заниматься любовью. Пить , есть, кататься на квадриках под Гепарррррда или танцевать на столе, заказывая все шампанское мира, а потом будем засыпать обнявшись, не в силах даже снят с себя одежду. Свободные и счастливые. Такой он мой, этот остров )

