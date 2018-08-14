Бузова вместо помощи маме решила запустить собственную финансовую пирамиду

«Зажравшаяся» Бузова не думает о 79-летней бабушке, а продолжает тратить миллионы на BuzCoin. Поклонники уже успели окрестить новый проект МММ-2018.

В погоне за трендом Ольга Бузова попыталась запустить собственную криптовалюту BuzCoin, но всё безрезультатно. Певице удалось собрать лишь мизерный процент от необходимой суммы. Сидеть сложа руки девушка не собирается и теперь планирует запустить собственную финансовую пирамиду. Работать система будет по реферальной программе: пользователь сможет получать вознаграждение за каждого приведённого друга. При этом доход участника будет зависеть от его уровня.

С помощью полученных денег телеведущая планирует запустить собственную социальную сеть под названием Buzar. Через приложение пользователи смогут общаться и обменивать токены на определённые товары и услуги. На данный момент криптовалюта Бузовой не сильно ценится на рынке – никто не хочет инвестировать в проект, построенный лишь на громком имени певицы. На данный момент один BuzCoin стоит около 10 центов, в то время как гиганты Биткоин и Эфириум стоят 6030 и 265 долларов соответственно.

Пользователи Сети не верят в успех финансовой пирамиды Бузовой: «Это похлеще МММ будет», «Тебе денег с рекламы мало? Теперь людей дурить собралась?». Подписчики Ольги в соцсетях раскритиковали девушку за бездумное «вливание» миллионов рублей в заранее проигрышный проект. По мнению комментаторов, Ольге вместо этого стоило помочь восстановить убытки матери после недавнего ограбления. «Лучше бы бабушке деньги отдала. Кто о ней позаботиться?», - пишут в комментариях певице.

Яна Белова