«Расцвела»: Певица Жасмин в стиле «лето» восхитила подписчиков роскошной фигурой

Фанаты отметили, что артистка обладает редкой красотой.

Еще в июле фанаты поразились невероятной силе воли певицы Жасмин, которая появилась на фестивале «Белые ночи» в «новом» теле. 40-летней исполнительнице удалось сбросить немало килограммов после рождения третьего ребенка. Теперь артистка вновь радует поклонников красотой и стройностью. Недавно Жасмин призналась, что не намерена останавливаться на достигнутом и продолжить совершенствовать свое тело.

На днях в аккаунте певицы появилось новое фото. На нем Жасмин лежит на гамаке в ярком халате, из-под которого виднеется алый купальник. «Сегодня у меня все в стиле «лето» - сочные краски, хорошее настроение, конец вирусам, красивый загар и бесконечная радость», - подписала летний кадр певица. Артистка восхитила подписчиков великолепной и роскошной фигурой. «Жасмин расцвела», «Красавица», «Вы роскошная женщина», «Редкая красота с правильными чертами лица и роскошной фигурой», «Очаровательная девушка», - осыпали комплиментами исполнительницу подписчики. Некоторым не понравилась излишняя худоба артистки. Юзеры посоветовали Жасмин остановить борьбу с килограммами, потому что она и так выглядит безупречно.

Мирослава Донцова