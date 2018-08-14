Эксперт Минобороны: Вайкуле может разрешить спор, бесплатно выступив в Крыму

С соответствующим заявлением выступил главный редактор «Национальной обороны» и член Общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко.

Сделать это, уверен он, следует, если Лайма Вайкуле хотела бы не только разрешить сложившийся общественный спор, но и вообще дальше работать в России. Для этого следовало бы выступить в Крыму бесплатно.

В первую очередь, Вайкуле не должна была поддаваться на провокации украинских журналистов, которые подняли вопрос о выступлениях артистов на территории Крымского полуострова. Тему можно было обойти стороной и не занимать столь радикальную позицию. Коротченко считает слова латвийской певицы, которая заявила о поддержке дружбы народов, «определенного рода лукавством». Звезда просто хочет усидеть на двух стульях, продолжая зарабатывать деньги во всех странах.

Российской стороне в данном споре, уверен редактор «Национальной обороны», следует занять четкую позицию. Если Вайкуле, как она сама заявляет, действительно любит Россию и хочет выступать на всей ее территории, то должна, в первую очередь, приехать в Крым с бесплатным концертом.

Связывать вопрос полуострова и шоу-бизнеса не этично, потому как это чистейшая политика. Однако, уважающей себя России не следует общаться с «европейцами», вроде Вайкуле, демонстрирующими «скрытую русофобию».

Николай Офицеров