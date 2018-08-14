«Свободное падение»: Раскорячившуюся Собчак поблагодарили за то, что она не стала президентом

Мнения

«Свободное падение»: Раскорячившуюся Собчак поблагодарили за то, что она не стала президентом

 Посмотрев новые снимки знаменитости, подписчики задались вопросом, сколько нужно было выпить,

«Мартышка в банановой кожуре после спаривания»: Бузову попросили обзавестись мозгами хоть немного

От Редактора

«Мартышка в банановой кожуре после спаривания»: Бузову попросили обзавестись мозгами хоть немного

   Женщина должна быть загадкой, но, по мнению подписчиков, это не про артистку. У исполнительницы

Сюжеты:

Дэвид Бекхэм увеличил своё достоинство, подложив носки в бельё Следственный комитет будет взламывать телефоны россиян китайскими комплексами Еще и условия диктует: Оскандалившаяся Вайкуле сказала, когда выступит в Крыму Киркоров прогнал «озабоченную» подставную фанатку со сцены Юзеры заметили резкое снижение количества просмотров «ВКонтакте» «Осталось 4 года»: Бузовой прогнозируют смерть как у Монро «Олени педальные»: Медлительные крымские автомобилисты вывели туристов из себя Специалисты: Полные девочки-подростки более склонны к депрессии Брэд Питт может лишиться права опеки над детьми Илья Яббаров нашёл замену беременной Алёне Савкиной Вышел новый трейлер легендарного скетч-шоу «ХБ2» Учёные открыли механизм развития фиброза
| | Эксперт Минобороны: Вайкуле может разрешить спор, бесплатно выступив в Крыму

Эксперт Минобороны: Вайкуле может разрешить спор, бесплатно выступив в Крыму

Сегодня, 13:39

С соответствующим заявлением выступил главный редактор «Национальной обороны» и член Общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко.

 

Сделать это, уверен он, следует, если Лайма Вайкуле хотела бы не только разрешить сложившийся общественный спор, но и вообще дальше работать в России. Для этого следовало бы выступить в Крыму бесплатно.

В первую очередь, Вайкуле не должна была поддаваться на провокации украинских журналистов, которые подняли вопрос о выступлениях артистов на территории Крымского полуострова. Тему можно было обойти стороной и не занимать столь радикальную позицию. Коротченко считает слова латвийской певицы, которая заявила о поддержке дружбы народов, «определенного рода лукавством». Звезда просто хочет усидеть на двух стульях, продолжая зарабатывать деньги во всех странах.

Российской стороне в данном споре, уверен редактор «Национальной обороны», следует занять четкую позицию. Если Вайкуле, как она сама заявляет, действительно любит Россию и хочет выступать на всей ее территории, то должна, в первую очередь, приехать в Крым с бесплатным концертом.

Связывать вопрос полуострова и шоу-бизнеса не этично, потому как это чистейшая политика. Однако, уважающей себя России не следует общаться с «европейцами», вроде Вайкуле, демонстрирующими «скрытую русофобию».


Николай Офицеров
Новости по теме
«Пора бы остепениться»: Пушков отреагировал на новую «ахинею» от Вайкуле о Крыме
«Пора бы остепениться»: Пушков отреагировал на новую «ахинею» от Вайкуле о Крыме

 Сенатор Алексей Пушков, который часто выступает с заявлениями в социальных сетях, заявил, что слова Вайкуле о запрете на посещение полуострова европейцами…

Еще и условия диктует: Оскандалившаяся Вайкуле сказала, когда выступит в Крыму
Еще и условия диктует: Оскандалившаяся Вайкуле сказала, когда выступит в Крыму

 Певица заявила, что согласится поехать на полуостров только в том случае, если Евросоюз снимет антироссийские санкции, введенные уже несколько лет назад.

«Пусть поет у немцев на корпоративах»: Заявление Вайкуле о выступлениях в Крыму вызвало гнев в соцсетях
«Пусть поет у немцев на корпоративах»: Заявление Вайкуле о выступлениях в Крыму вызвало гнев в соцсетях

Пользователи порекомендовали Лайме Вайкуле полностью отказаться от концертной деятельности на территории России.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости