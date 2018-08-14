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| | Участник реалити-шоу Дом-2 Артем Сорока был замечен в интимных переписках с Лаурой Рич

Участник реалити-шоу Дом-2 Артем Сорока был замечен в интимных переписках с Лаурой Рич

Сегодня, 13:38

Экс-участница Дома-2 Лаура Рич уверяет, что свадьба Артема Сороки и Марго Овсянниковой не состоится: все это «показуха» и ничего больше. В своей переписке Сорока очень тепло называет бывшую участницу и ждет встречи с ней.

 «А как вам такое? Сорока водит всех за нос с этой историей с Марго. Перед тем как улететь с ней на острова он писал мне и говорил, что я ему нужна и хочет встретится поговорить, наверняка в очередной раз хотел в уши влить что нибудь из разряда «Марго не нужна и все это для шоу» как он это делал на островах. Выкладывая Сороку, я заблокировала потому-что это вранье, которое он устраивает на проекте уже порядком надоело, пишет мне, что ему нужна, а сам строит отношения с Марго, он и Марго обманывает, и меня не отпускает», - поделилась она с _dom2_seychelles в Instagram.

 Напомним, что совсем недавно Сорока сделал предложение Марго выйти замуж, на которое она ответила своим согласием. Пара находится в отношениях уже около 6 месяцев. Артем Сорока настолько расположил к себе Овсянникову, что та даже познакомила его со своим отцом. Отец согласие дочери о предложении выйти замуж не поддержал.


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