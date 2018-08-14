Дэвид Бекхэм увеличил своё достоинство, подложив носки в бельё

Какие только хитрости не пускают в ход знаменитости, чтобы выглядеть идеально на снимках.

Британский футболист более 20 лет является рекламным лицом итальянского модного дома Giorgio Armani. 43-летний Дэвид позировал для съёмок новой коллекции нижнего белья известного бренда. Чтобы приковать к себе все женские взгляды, бывший футболист подложил в трусы несколько пар носков. Об этом заявил американский телеведущий и комик Джеймс Корден.

Корден для своего вечернего ток-шоу попытался воссоздать образ британского секс-символа и снялся в одном белье. Его мастерски прифотошопили к снимку со звездой. Недостатки фигуры Кордена на фоне безупречного телосложения Бекхэма сразу бросаются в глаза. В отместку на комментарии хейтеров комик рассказал, что Дэвиду тоже пришлось жульничать. «Клянусь, Дэвид позвонил мне и сказал, что подложил намного больше пар носков, чем я», - утверждает комик о том, что Бэкхем увеличил мужское достоинство.

Яна Белова