«Вы бы себя в конюшню поставили»: Поклонники сравнили Анастасию Волочкову с лошадью

Балерина похвасталась в Instagram, что ей подарили коня, но подписчики больше внимания обратили на внешний вид самой Волочковой. Пользователи раскритиковали ее наряд и прическу, а некоторые отметили, что не сразу поняли, с какой стороны стоит животное.

Анастасия Волочкова продолжает активно вести аккаунты в соцсетях и радовать поклонников и хейтеров новыми публикациями. На этот раз балерина в Instagram похвасталась, что ей подарили коня по кличке Зорро, но теперь она не знает, в какую конюшню его определить. При этом она тут же «прорекламировала» объект, неподалеку от своего дома. Балерина поделилась несколькими снимками, на одном из которых она позирует рядом с конем. Поклонники больше внимания обратили на саму Волочкову, раскритиков ее внешний вид. Многие заметили, что балерина предстала в том же наряде, в котором была на суде: «В одном платье и в суд, и на конюшню», «Вы что не переодевались ещё? Сразу в хлев прискакали?». Другим же не понравилась прическа балерины: «Нет, ну с волосами нужно что-то делать! Такой красавице негоже пучок соломы на голове носить», «Зорро, конечно, восхитителен!! И прическа по сравнению с хозяйкиной просто шикарна!!».

Многие пользователи сравнили Анастасию Волочкову с лошадью и предложили ей самой «переехать» в конюшню: «Вы бы себя в конюшню поставили», «А лошадь справа или слева?».

Виктория Озерова