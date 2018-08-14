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| | «Вы бы себя в конюшню поставили»: Поклонники сравнили Анастасию Волочкову с лошадью

«Вы бы себя в конюшню поставили»: Поклонники сравнили Анастасию Волочкову с лошадью

Сегодня, 13:36

Балерина похвасталась в Instagram, что ей подарили коня, но подписчики больше внимания обратили на внешний вид самой Волочковой. Пользователи раскритиковали ее наряд и прическу, а некоторые отметили, что не сразу поняли, с какой стороны стоит животное.

Анастасия Волочкова продолжает активно вести аккаунты в соцсетях и радовать поклонников и хейтеров новыми публикациями. На этот раз балерина в Instagram похвасталась, что ей подарили коня по кличке Зорро, но теперь она не знает, в какую конюшню его определить. При этом она тут же «прорекламировала» объект, неподалеку от своего дома. Балерина поделилась несколькими снимками, на одном из которых она позирует рядом с конем. Поклонники больше внимания обратили на саму Волочкову, раскритиков ее внешний вид. Многие заметили, что балерина предстала в том же наряде, в котором была на суде: «В одном платье и в суд, и на конюшню», «Вы что не переодевались ещё? Сразу в хлев прискакали?». Другим же не понравилась прическа балерины: «Нет, ну с волосами нужно что-то делать! Такой красавице негоже пучок соломы на голове носить», «Зорро, конечно, восхитителен!! И прическа по сравнению с хозяйкиной просто шикарна!!».

Теперь у меня дилемма, в какой конный клуб поставить моего коня фриза по кличке Зорро, который мне подарен.???? Это породистый и очень дорогой конь, который едет ко мне из Европы. Вчера я разведала один очень хороший клуб неподалеку от нашего дома «Серебрянная Подкова». @ksk_spodkova ???? Мне так понравилось! Просторные денники, огромные ипподромы закрытый и открытый, уход и отношение, как к лошадкам, так и к хозяевам. ???????? А это самое главное!???????? Татьяна Галимова руководитель комплекса невероятно светлый человек! О ней позже. Мне кажется, это хороший выбор. И остался единственный свободный денник.???????? Не знак ли это?...???????? А ваши лошадки в каких клубах содержатся????????? #анастасияволочкова #волочкова #конныйспорт #серебряннаяподкова #лошадки #любовь #радость #россия

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Многие пользователи сравнили Анастасию Волочкову с лошадью и предложили ей самой «переехать» в конюшню: «Вы бы себя в конюшню поставили», «А лошадь справа или слева?».


Виктория Озерова
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