«Вы бы себя в конюшню поставили»: Поклонники сравнили Анастасию Волочкову с лошадью

Теперь у меня дилемма, в какой конный клуб поставить моего коня фриза по кличке Зорро, который мне подарен.???? Это породистый и очень дорогой конь, который едет ко мне из Европы. Вчера я разведала один очень хороший клуб неподалеку от нашего дома «Серебрянная Подкова». @ksk_spodkova ???? Мне так понравилось! Просторные денники, огромные ипподромы закрытый и открытый, уход и отношение, как к лошадкам, так и к хозяевам. ???????? А это самое главное!???????? Татьяна Галимова руководитель комплекса невероятно светлый человек! О ней позже. Мне кажется, это хороший выбор. И остался единственный свободный денник.???????? Не знак ли это?...???????? А ваши лошадки в каких клубах содержатся????????? #анастасияволочкова #волочкова #конныйспорт #серебряннаяподкова #лошадки #любовь #радость #россия

