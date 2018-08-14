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| | Не останавливается не достигнутом: Бузова открывает второй ресторан в Москве на Новом Арбате

Не останавливается не достигнутом: Бузова открывает второй ресторан в Москве на Новом Арбате

Сегодня, 13:28

Второй BUZfood примет первых посетителей в скором времени.

Телеведущая, певица и бизнесвумен Ольга Бузова не останавливается на достигнутом. 10 июня она открыла свой ресторан в центре Москвы на Цветном бульваре. На праздничную церемонию пришли более 5000 тысяч посетителей. Бузова старалась всячески сделать приятное людям: она исполняла свои композиции, танцевала, а затем стала на кассу и стала раздавать еду бесплатно. Второй ресторан в Москве звезда шоу «Дом-2» открывает на Новом Арбате. Представители артистки не называют конкретную дату этого события. Жители и гости столицы России с нетерпением ждут открытия очередного ресторана Бузовой.

Ведущая собирается планомерно продвигать свою франшизу по всей стране. Она не намерена бездумно скупать рестораны в глубинке, но сделает это, если дело сулит хорошую прибыль. В начале августа Бузова приобрела в Подмосковье хлебопекарню. Продукцию знаменитость будет использовать в собственных ресторанах. Помимо обыкновенной еды артистка выпускает шоколад BUZchocolate. Бузова завела свою криптовалюту и развивает бренд одежды. Она ведет очень активный образ жизни: записывает альбомы, выступает на концертах, участвует в телешоу.

С 26 августа стартует новый проект «Замуж за Бузову». Благодаря этой передаче артистка собирается отыскать вторую половинку. Требования к кандидату у Бузовой очень высокие, поэтому ребятам пришлось изрядно потрудиться, чтобы завоевать ее сердце. Участие в проекте приняли 15 молодых людей разных профессий. Съемки проекта велись в Италии на протяжении двух месяцев.


Домбровский Сергей
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