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Еще и условия диктует: Оскандалившаяся Вайкуле сказала, когда выступит в Крыму

Сегодня, 12:58

Певица заявила, что согласится поехать на полуостров только в том случае, если Евросоюз снимет антироссийские санкции, введенные уже несколько лет назад.

В эфире недавней программы «60 минут» певица выступила с заявлением о том, что вообще старается не лезть в политику. Это слышать весьма странно, учитывая то, что изначально оскандалившаяся Вайкуле как раз и выступала с заявлением с явной политической окраской. Теперь она решила, что еще может диктовать условия, соблюдение которых позволит ей выступать в Крыму.

«Я совершенно ничего не понимаю в политике. Я знаю только, что нам европейцам запрещено работать в Крыму. Я говорю в данном случае категорическое нет, я не буду работать. Неужели, это нужно обсуждать?», - заявила Вайкуле в эфире.

При этом, она добавила, что любит одинаково и русских, и украинцев, и казахов, и грузин, а Россию никогда не критиковала.

«Как снимут санкции, то тут же приеду в Крым с большим удовольствием, бесплатно дам там концерт. Дело вообще не в деньгах», - утверждает Вайкуле.

Ранее после слов певицы о том, что она не приедет выступать в Крым ни за какие деньги по причине наложенных на полуостров санкций, на нее обрушился шквал критики. Сама Вайкуле заявила, что ни в чем не ошиблась и ни за что оправдываться не намерена.


Николай Офицеров
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