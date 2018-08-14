Еще и условия диктует: Оскандалившаяся Вайкуле сказала, когда выступит в Крыму

Певица заявила, что согласится поехать на полуостров только в том случае, если Евросоюз снимет антироссийские санкции, введенные уже несколько лет назад.

В эфире недавней программы «60 минут» певица выступила с заявлением о том, что вообще старается не лезть в политику. Это слышать весьма странно, учитывая то, что изначально оскандалившаяся Вайкуле как раз и выступала с заявлением с явной политической окраской. Теперь она решила, что еще может диктовать условия, соблюдение которых позволит ей выступать в Крыму.

«Я совершенно ничего не понимаю в политике. Я знаю только, что нам европейцам запрещено работать в Крыму. Я говорю в данном случае категорическое нет, я не буду работать. Неужели, это нужно обсуждать?», - заявила Вайкуле в эфире.

При этом, она добавила, что любит одинаково и русских, и украинцев, и казахов, и грузин, а Россию никогда не критиковала.

«Как снимут санкции, то тут же приеду в Крым с большим удовольствием, бесплатно дам там концерт. Дело вообще не в деньгах», - утверждает Вайкуле.

Ранее после слов певицы о том, что она не приедет выступать в Крым ни за какие деньги по причине наложенных на полуостров санкций, на нее обрушился шквал критики. Сама Вайкуле заявила, что ни в чем не ошиблась и ни за что оправдываться не намерена.

Николай Офицеров