«Самое бесценное счастье»: Анастасия Заворотнюк трогательно поздравила Кудрявцеву с рождением дочери

Телеведущая Лера Кудрявцева продолжает принимать поздравления в честь рождения второго ребенка.

Актриса Анастасия Заворотнюк на своей странице в соцсети искренне поздравила Кудрявцеву с пополнением в семье. «Прекрасная няня» поделилась снимком, на котором ведущая показывает ножку своей новорожденной малышки. Заворотнюк отметила, что с рождением дочери мир станет для Леры совсем другим. Дочь станет центром заботы и бесконечной любви, а все остальное отодвинется на второй и даже третий план, подчеркнула актриса. Анастасия добавила, что новорожденная дочь – самое бесценное счастье для родителей.

Фанаты актрисы присоединились к поздравлениям, отметив, что дети – бесценное богатство для родителей. Подписчики пожелали и маме, и малышке крепкого здоровья и счастья.









Вчера стало известно, что Лера Кудрявцева стала еще один раз мамой. У нее родилась дочь. Имя родившейся девочки пока не называют, о реакции мужа Кудрявцевой Игоря Макарова также неизвестно. Отмечается, что роды проходили в Майами. Напомним, телеведущая воспитывает сына Жана от музыканта Сергея Ленюка, и совсем недавно стала бабушкой.

Мирослава Донцова