«Самое бесценное счастье»: Анастасия Заворотнюк трогательно поздравила Кудрявцеву с рождением дочери

Лерочка, @leratv, поздравляю с рождением долгожданной доченьки! И пусть снова весь привычный мир перевернется с ног на голову, и в семье появится новый центр всеобщего внимания, заботы и бесконечной любви, а все остальное уйдет на второй и третий план. Это счастье, самое настоящее, самое огромное и бесценное! Здоровья малышке и благополучия всей вашей семье!!! Repost from @leratv @TopRankRepost #TopRankRepost Доченька ????

A post shared by Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk) on Aug 13, 2018 at 8:55am PDT