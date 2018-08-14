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| | Киркоров прогнал «озабоченную» подставную фанатку со сцены

Киркоров прогнал «озабоченную» подставную фанатку со сцены

Сегодня, 12:51

Конфуз случился на концерте в Новороссийске, где певец продолжает свои курортные гастроли. Впрочем, певец, несмотря на все бесстыжие поползновения поклонницы, вёл себя на удивление корректно.

Во время исполнения ударного номера «Ибица» из партера к Филиппу протянулись девичьи руки и принялись его оглаживать ниже пояса. Киркоров не сопротивлялся и продолжал открывать рот под фонограмму. Девушка, почуяв слабину, влезла на сцену и стала извиваться вокруг ног певца, не прекращая ощупывать все доступные части тела Филиппа. Вырвавшись из рук фанатки, Киркоров галантно за руку выпроводил её со сцены.

Реакция поклонников певца была неоднозначной. Многие посчитали, что «озабоченная» почитательница покрыла себя позором, устроив бесстыжее шоу на концерте. Некоторые были расстроены, заявив, что «наша попса дошла до ручки». Но, наиболее внимательные зрители подметили, что на всех южных концертах происходит одно и то же: появление страстной девушки на сцене, «домогательства» к певцу, после чего её ласково прогоняют в зал. Это происходило в Ессентуках, Анапе и Новороссийске. Очевидно, что это работают нанятые за небольшие деньги подставные артистки.


Дмитрий Брокгауз
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