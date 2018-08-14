«Свободное падение»: Раскорячившуюся Собчак поблагодарили за то, что она не стала президентом

Мнения

«Свободное падение»: Раскорячившуюся Собчак поблагодарили за то, что она не стала президентом

 Посмотрев новые снимки знаменитости, подписчики задались вопросом, сколько нужно было выпить,

«Мартышка в банановой кожуре после спаривания»: Бузову попросили обзавестись мозгами хоть немного

От Редактора

«Мартышка в банановой кожуре после спаривания»: Бузову попросили обзавестись мозгами хоть немного

   Женщина должна быть загадкой, но, по мнению подписчиков, это не про артистку. У исполнительницы

Сюжеты:

Дэвид Бекхэм увеличил своё достоинство, подложив носки в бельё Следственный комитет будет взламывать телефоны россиян китайскими комплексами Еще и условия диктует: Оскандалившаяся Вайкуле сказала, когда выступит в Крыму Киркоров прогнал «озабоченную» подставную фанатку со сцены Юзеры заметили резкое снижение количества просмотров «ВКонтакте» «Осталось 4 года»: Бузовой прогнозируют смерть как у Монро «Олени педальные»: Медлительные крымские автомобилисты вывели туристов из себя Специалисты: Полные девочки-подростки более склонны к депрессии Брэд Питт может лишиться права опеки над детьми Илья Яббаров нашёл замену беременной Алёне Савкиной Вышел новый трейлер легендарного скетч-шоу «ХБ2» Учёные открыли механизм развития фиброза
| | Стала затворницей: Близкие считают, что София Ротару больше никогда не выйдет замуж

Стала затворницей: Близкие считают, что София Ротару больше никогда не выйдет замуж

Сегодня, 12:24

Концертный директор певицы Сергей Лавров рассказал, что после смерти супруга исполнительница стала меньше выступать и перестала посещать светские мероприятия, а также начала избегать внимания мужчин, хотя предложений было немало.

 

Близкие Софии Ротару рассказали о личной жизни певицы после смерти супруга. Анатолий ушел из жизни в 2002 году, и с тех пор звезда начала меньше выступать и реже появляться на светских мероприятиях. Близкие признались, что она также начала избегать внимания мужчин, поэтому они считают, что София Ротару больше не выйдет замуж. Концертный директор артистки Сергей Лавров рассказал, что в последние годы певица стала затворницей. Даже свое 71-летие она отпраздновала в узком кругу, хотя раньше всегда устраивала посиделки с фанатами в саду. По словам Лаврова, мужчины и сейчас активно интересуются Софией Ротару, но она никому не выказывает предпочтения. Артистка очень любила супруга, и сейчас живет одна.

??

A post shared by София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) on

Следует отметить, что, несмотря на затворнический образ жизни, София Ротару продолжает радовать поклонников цветущим внешним видом. Недавно она показала снимок с 17-летней внучкой, на котором ее приняли за ровесницу девушки.


Виктория Озерова
Новости по теме
Директор Софии Ротару рассказал о заработках певицы с корпоративов
Директор Софии Ротару рассказал о заработках певицы с корпоративов

Как и Алла Пугачёва, София Ротару предпочла отказаться от масштабных сольных выступлений, оказывая свои творческие услуги лишь на корпоративных мероприятиях.…

Зверев: София Ротару тайно вышла замуж
Зверев: София Ротару тайно вышла замуж

Известная певица София Ротару тайным образом вышла замуж. Такое заявление сделал стилист Сергей Зверев.

Сергей Зверев раскрыл тайну о новом супруге Софии Ротару
Сергей Зверев раскрыл тайну о новом супруге Софии Ротару

Стилист и парикмахер Сергей Зверев несколько ошарашил общественность, «выдав замуж» 70-летнюю певицу Софию Ротару. В ходе своей встречи с поклонниками он…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости