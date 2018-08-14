Стала затворницей: Близкие считают, что София Ротару больше никогда не выйдет замуж

Концертный директор певицы Сергей Лавров рассказал, что после смерти супруга исполнительница стала меньше выступать и перестала посещать светские мероприятия, а также начала избегать внимания мужчин, хотя предложений было немало.

Близкие Софии Ротару рассказали о личной жизни певицы после смерти супруга. Анатолий ушел из жизни в 2002 году, и с тех пор звезда начала меньше выступать и реже появляться на светских мероприятиях. Близкие признались, что она также начала избегать внимания мужчин, поэтому они считают, что София Ротару больше не выйдет замуж. Концертный директор артистки Сергей Лавров рассказал, что в последние годы певица стала затворницей. Даже свое 71-летие она отпраздновала в узком кругу, хотя раньше всегда устраивала посиделки с фанатами в саду. По словам Лаврова, мужчины и сейчас активно интересуются Софией Ротару, но она никому не выказывает предпочтения. Артистка очень любила супруга, и сейчас живет одна.

?? A post shared by София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) on Aug 13, 2018 at 3:32am PDT

Следует отметить, что, несмотря на затворнический образ жизни, София Ротару продолжает радовать поклонников цветущим внешним видом. Недавно она показала снимок с 17-летней внучкой, на котором ее приняли за ровесницу девушки.

Виктория Озерова