«На лазурном берегу бабки сушат курагу»: Максакова и 71-летняя Васильева повеселили своим противостоянием сеть

Знаменитые артистки не по своей воле стали участниками соревнованием. Пользователи активно обсуждают, кто из звезд лучше выглядит в купальнике.
Артист Станислав Садальский опубликовал снимки 77-летней Людмилы Максаковой и 71-летней Татьяны Васильевой в купальниках. Артист предложил пользователям оценить противостояние звезд и проголосовать. Садальский назвал данное веселое соревнование – битва бикини. Пользователи были шокированы таким предложением, но через время повеселились и проголосовали на лучшую фотографию. Отметим, что голосов насчиталось примерно одинаково. Подписчики писали, что обе артистки хороши по своему. Также пользователи отметили смелость артисток, и поставили их в пример остальным их ровесницам.
????Вattle-Васильева бросила вызов-Максакова ответила - battle???????? Потрясающие Актрисы! Сейчас таких не делают!))) Батл – это молодежное течение. Ведь у слова battle имеется конкретный перевод: битва, сражение. Просто ядерный взрыв ! Браво! Кстати, а кто круче? #садальский #максакова #латвия #взморье #юрмала #максакова #батл #васильева #актрисы #годыневластны #театр #купальники #ктокруче
Однако были и такие подписчики, которые с шутками оставили комментарии. Одни писали, что обе женщины крутые, но Садальский круче. Другой написал, что бабушки на лазурном берегу сушат курагу. Были и такие, которые написали, что Садальский подставил коллег, заставив их сражаться на потеху сети.