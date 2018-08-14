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«Свободное падение»: Раскорячившуюся Собчак поблагодарили за то, что она не стала президентом

 Посмотрев новые снимки знаменитости, подписчики задались вопросом, сколько нужно было выпить,

«Мартышка в банановой кожуре после спаривания»: Бузову попросили обзавестись мозгами хоть немного

От Редактора

«Мартышка в банановой кожуре после спаривания»: Бузову попросили обзавестись мозгами хоть немного

   Женщина должна быть загадкой, но, по мнению подписчиков, это не про артистку. У исполнительницы

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| | «На лазурном берегу бабки сушат курагу»: Максакова и 71-летняя Васильева повеселили своим противостоянием сеть

«На лазурном берегу бабки сушат курагу»: Максакова и 71-летняя Васильева повеселили своим противостоянием сеть

Сегодня, 13:30

Знаменитые артистки не по своей воле стали участниками соревнованием. Пользователи активно обсуждают, кто из звезд лучше выглядит в купальнике.

 

Артист Станислав Садальский опубликовал снимки 77-летней Людмилы Максаковой и 71-летней Татьяны Васильевой в купальниках. Артист предложил пользователям оценить противостояние звезд и проголосовать. Садальский назвал данное веселое соревнование – битва бикини. Пользователи были шокированы таким предложением, но через время повеселились и проголосовали на лучшую фотографию. Отметим, что голосов насчиталось примерно одинаково. Подписчики писали, что обе артистки хороши по своему. Также пользователи отметили смелость артисток, и поставили их в пример остальным их ровесницам.

Однако были и такие подписчики, которые с шутками оставили комментарии. Одни писали, что обе женщины крутые, но Садальский круче. Другой написал, что бабушки на лазурном берегу сушат курагу. Были и такие, которые написали, что Садальский подставил коллег, заставив их сражаться на потеху сети.


Анна Котова
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