Экс-ведущий «Взгляда» усомнился в новой версии убийства Листьева

Мнения

Экс-ведущий «Взгляда» усомнился в новой версии убийства Листьева

 Одно из самых громких убийств 90-х до сих пор не раскрыли.

«Мартышка в банановой кожуре после спаривания»: Бузову попросили обзавестись мозгами хоть немного

От Редактора

«Мартышка в банановой кожуре после спаривания»: Бузову попросили обзавестись мозгами хоть немного

   Женщина должна быть загадкой, но, по мнению подписчиков, это не про артистку. У исполнительницы

Сюжеты:

«Осталось 4 года»: Бузовой прогнозируют смерть как у Монро «Олени педальные»: Медлительные крымские автомобилисты вывели туристов из себя Специалисты: Полные девочки-подростки более склонны к депрессии Брэд Питт может лишиться права опеки над детьми Илья Яббаров нашёл замену беременной Алёне Савкиной Вышел новый трейлер легендарного скетч-шоу «ХБ2» Учёные открыли механизм развития фиброза Очевидец снял неудачную попытку НЛО спрятаться за облаками Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз и показала ножку ребенка За слова о возможной отмене пенсий Володина в сети смешали с грязью Google научила виртуального ассистента читать новости вслух Офтальмологи: Виагра может восстановить потерянное зрение
| | «Страдаю и плачу»: Звезда «Стиляг» Янина Мелехова пожаловалась на старую травму

«Страдаю и плачу»: Звезда «Стиляг» Янина Мелехова пожаловалась на старую травму

Сегодня, 12:08

Год назад актриса повредила голеностоп, а сейчас занялась верховой ездой, и боли вернулись. Забыть о старой травме ей помогает работа - артистка снимается в сериале «Ростов».

 

Звезда сериала «Стиляги» Янина Мелехова в новом интервью рассказала о своей работе. На данный момент она принимает участие в съемках многосерийной картины Павла Дрозда «Ростов», где играет чекистку. По сценарию героине Янине Мелиховой подстрелили правую ногу, но когда камера выключается, актриса хромает на левую. Во время общения с журналистами звезда «Стиляг» пожаловалась на старую травму. Янина Мелехова рассказала, что год назад повредила голеностоп, и травму вылечили, но недавно в ходе занятий верховой ездой боли вернулись. Актриса призналась, что ходит через боль, но, если в новом сериале понадобится сесть в седло, она готова это сделать. Актриса рассказала, что даже если ночью она «страдает и плачет», то днем ради съемок она сделает, что угодно: «Актера сцена и камера лечат. Поле команды «мотор» ты забываешь о боли и работаешь, как ни в чем не бывало».

Чем бы дитя не тешилось...) #бесВребро

A post shared by Янина Мелехова (@yanina_melekhova) on

Съемки сериала «Ростов» Павла Дроздова проходят в Ярославской области. Картина создается для телеканала ТНТ.


Виктория Озерова
Новости по теме
Борис Грачевский подарил молодой жене и дочери одинаковые платья от MELdress
Борис Грачевский подарил молодой жене и дочери одинаковые платья от MELdress

 Кинорежиссер вместе с третьей супругой Екатериной Белоцерковской и дочерью от второго брака шестилетней Василисой пришел на показ новой коллекции Янины…

Светлана Светличная поведала о давней болезни
Светлана Светличная поведала о давней болезни

 Артистка появилась на VII фестивале Moscow Flower Show и рассказала, что еще со школьных времен ей не дает покоя колено, которое она повредила.

Про месячные и татуировки: Кристина Асмус рассказала 10 неожиданных фактов о себе
Про месячные и татуировки: Кристина Асмус рассказала 10 неожиданных фактов о себе

 Знаменитая актриса решила позволить фанатам узнать себя лучше, поэтому поделилась интимными подробными своей жизни. В них Асмус рассказала про свои…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости