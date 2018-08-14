«Страдаю и плачу»: Звезда «Стиляг» Янина Мелехова пожаловалась на старую травму

Год назад актриса повредила голеностоп, а сейчас занялась верховой ездой, и боли вернулись. Забыть о старой травме ей помогает работа - артистка снимается в сериале «Ростов».

Звезда сериала «Стиляги» Янина Мелехова в новом интервью рассказала о своей работе. На данный момент она принимает участие в съемках многосерийной картины Павла Дрозда «Ростов», где играет чекистку. По сценарию героине Янине Мелиховой подстрелили правую ногу, но когда камера выключается, актриса хромает на левую. Во время общения с журналистами звезда «Стиляг» пожаловалась на старую травму. Янина Мелехова рассказала, что год назад повредила голеностоп, и травму вылечили, но недавно в ходе занятий верховой ездой боли вернулись. Актриса призналась, что ходит через боль, но, если в новом сериале понадобится сесть в седло, она готова это сделать. Актриса рассказала, что даже если ночью она «страдает и плачет», то днем ради съемок она сделает, что угодно: «Актера сцена и камера лечат. Поле команды «мотор» ты забываешь о боли и работаешь, как ни в чем не бывало».

Чем бы дитя не тешилось...) #бесВребро A post shared by Янина Мелехова (@yanina_melekhova) on Aug 13, 2018 at 9:43am PDT

Съемки сериала «Ростов» Павла Дроздова проходят в Ярославской области. Картина создается для телеканала ТНТ.

Виктория Озерова