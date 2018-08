«Реально козий гопак»: Победный танец «тяжеловатой» Волочковой с веером рассмешил фанатов

После победы в суде и доказанной им виновности мошенника и вынесенного приговора и репетировалось легче.???????? Правда восторжествовала! На сайте программы Вести на телеканале Россия можно посмотреть. Или в моем сториз по ссылке, смахнув вверх.???????? https://www.vesti.ru/videos/show/vid/762442/ #анастасияволочкова #волочкова #вести #россия #правда #суд #победа

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Aug 13, 2018 at 12:16pm PDT