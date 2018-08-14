«Реально козий гопак»: Победный танец «тяжеловатой» Волочковой с веером рассмешил фанатов

Балерина не впечатлила поклонников танцем в честь победы в суде над экс-водителем, обокравшим ее.

Вчера стало известно, что суд признал бывшего водителя Анастасии Волочковой Александра Скиртача виновным по всем пунктам. Балерина обвинила Скиртача в вымогательстве. Волочкова доказала, что ее бывший водитель и личный помощник обворовывал ее и вымогал деньги даже на похороны матери, которая оказалась жива. Скиртачу дали три года условно.

В честь долгожданной победы Анастасия Волочкова даже станцевала. Видео танцующей Волочковой с веером появилось на ее странице в Instagram. Преданные фанаты восхитились постановкой артистки и поздравили ее с доказанностью вины мошенника.









Большинство подписчиков все-таки не оценили стараний звезды. Победный танец балерины рассмешил многих пользователей Сети. Анастасию назвали «тяжеловатой» для балета, отметив, что стук ее пуантов можно сравнить со стуком копыт. «Иди на пенсию, волчок», «Как старая лошадь прыгает, вся задыхается, после пьянки», «Матерь Божья, что это было? Эти плясульки выглядят, как пародия на балет. До чего же тяжёлая дама!», «Реально козий гопак», «Тяжеловатая лошадка», «Коза, скачущая по залу... и по жизни», «Скаканула три раза и выдохлась», - комментирую фолловеры. Некоторые отметили, что Волочкова давно потеряла свою легкость и превратилась в бревно.

Мирослава Донцова