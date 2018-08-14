«Застряла в комплексах»: Лена Миро разобрала наряд Ким Кардашьян на дне рождения Кайли Дженнер

Лена Миро часто обсуждает с подписчиками поведение и комплексы различных звёзд шоу-бизнеса и известных личностей. В этот раз блогер решила рассмотреть поведение Ким Кардашьян на дне рождения Кайли Дженнер.

В первую очередь, Лена Миро отмечает, что основные проблемы кроются в голове человека, вне зависимости от его внешности. Именно это, как считает блогер, и происходит с Кардашьян. Лена уверена, что не смотря на все изменения во внешности, Ким не способна принять тот факт, что она может быть привлекательной. Блогер отметила и разобрала наряд, в котором решила появиться жена Канье Уэста. Платье показалось Лене слишком коротким и через чур ярким лишь для того, чтобы привлечь внимание.

«Головой Карадашьян застряла в своих подростковых комплексах», - пишет Миро. Блогер отмечает, что наряд на празднование дня рождения Кайли Дженнер Ким выбрала не просто так. По мнению Миро, основным фактором стало то, что Кардашьян не смогла принять повышенный интерес не к её персоне. Как считает Лена, именно комплексы помешали Ким спокойно отнестись ко дню рождения.

Соломон Эспи