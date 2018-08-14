Волосами в маму пошла: Волочкова удивила приличным снимком с дочерью и мамой

Больше всего подписчиков вводит в ступор, что такое нормальное фото все равно вызывает много злобы и желчи.

Анастасия Волочкова продолжает радовать поклонников публикациями. В этот раз она опубликовала семейный снимок, удивив приличностью. На снимке изображена сама балерина ее мама и дочь. Больше всего внимания подписчиков привлекло, что Анастасия с родными мирно сидит за столом, никакого шпагата, гениталий, груди или другого безобразия. Помимо этого пользователи заметили, что на столе стоит тарелка с мясом, а ведь сама знаменитость всегда твердил, что кушает только салат из шпината. Верные поклонники стали защищать своего кумира. Многие так и не смогли понять, почему даже в таком простом снимке хейтеры ищут различные причины для оскорблений. Например, они заметили, что засаленными волосами Волочкова явно пошла в маму - прическа матери балерины подверглась серьезной критике со стороны комментаторов, которые посчитали, что можно было бы локоны в порядок привести перед фото.

До этого Анастасия Волочкова снова подверглась критике за то, что опубликовала старое фото, которому примерно лет десять. По мнению пользователей это сейчас не актуально. При этом многие понимают знаменитость, ведь приятно считать себя вечно молодой и привлекательной, а напоминать об этом другим для некоторых является бесспорным удовольствием.

Анна Котова