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| | «Мистер Вселенная»: 67-летний Газманов поразил физическим совершенством

«Мистер Вселенная»: 67-летний Газманов поразил физическим совершенством

Сегодня, 11:21

Олег Газманов и раньше поражал поклонников своей спортивной формой. Всем хорошо известны его прыжки и пируэты на сцене во время выступлений. Недавно артист оригинально поздравил соотечественников с Днём физкультурника.

На своей странице в соцсети Газманов опубликовал короткое видео с крымского побережья. На перилах пирса Олег легко сделал «уголок» и продержал его несколько секунд, оговорившись, что он так «может долго». После традиционного заклинания всех поклонников ЗОЖ – «В здоровом теле – здоровый дух!», 67-летний певец призвал всех работать над собой, не лениться, проявлять упорство и в результате можно добиться тренированного атлетичного торса. Газманов не упустил случая напомнить о своих «уроках здоровья», с которыми можно познакомиться у него на странице.

Поклонники артиста были потрясены его физическим совершенством, сравнивая его то с эксцентричным итальянским миллионером-качком Джанлукой Вакки, то победителями конкурса «Мистер Вселенная». Они подчеркнули, что талантливый человек – талантлив во всем: и в написании песен, и в строительстве своего тела.


Дмитрий Брокгауз
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