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| | Готовится к разводу: Тата Блюменкранц не дает мужу видеться с дочерью

Готовится к разводу: Тата Блюменкранц не дает мужу видеться с дочерью

Сегодня, 11:06

Бывшие участники «Дома-2» столкнулись с серьезными проблемами в отношениях.

 

Тата и Валерий намерены развестись. Тата Блюменкранц готовится к разводу, подготавливая необходимые документы. О намерения девушки расстаться с мужем Валерием Блюменкранц пользователи узнали недавно. Что стало причиной такого решения, неизвестно. Сама девушка отметила, что они не смогли преодолеть кризис в отношениях. Брак одной из самых ярких пар телестройки продержался недолго. Поженились Тата и Валерий в прошлом году прямо на съемках шоу. У супругов вскоре родилась дочь Беатрис.

На странице в соцсети Валерий Блюменкранц рассказал подписчикам, что Тата не дает ему видеться с годовалой дочерью. Однако жена поспешила опровергнуть слова супруга, отметив, что мужу ничто и никто не мешает встречаться с Беатрис. Тата заявила, что таким образом Валерий хочет привлечь к себе внимание.

Поклонники надеются, что пара все-таки помирится. Фанаты уверены, что супруги разрешат все конфликты и осуществят отложенные на время планы по развитию собственного бизнеса.


Мирослава Донцова
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