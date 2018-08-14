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«Мартышка в банановой кожуре после спаривания»: Бузову попросили обзавестись мозгами хоть немного

От Редактора

«Мартышка в банановой кожуре после спаривания»: Бузову попросили обзавестись мозгами хоть немного

   Женщина должна быть загадкой, но, по мнению подписчиков, это не про артистку. У исполнительницы

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| | «Осталось 4 года»: Бузовой прогнозируют смерть как у Монро

«Осталось 4 года»: Бузовой прогнозируют смерть как у Монро

Сегодня, 10:42

Ольге Бузовой 32 года, и она сейчас на пике своей популярности. Но закат карьеры может быть такой же быстрый, как и у Монро.

Звезда фильмов «Ниагара» и «Джентельмены предпочитают блондинок» Монро скончалась 5 августа 1962 года в возрасте 36 лет. Поклонники заметили, что Ольга Бузова теперь стала копировать стиль Монро. Это касается поведения на сцене, съёмок в телевизионных шоу и образ «кокетки». Даже к своим записям Бузова стала писать цитата из творчества актрисы. Но поклонники переживают. Дело в том, что популярность довела Монро до кончины в молодом возрасте.

«Осталось 4 года», - злорадствуют хейтеры. Недоброжелатели Бузовой уверены, что скоро она исчезнет с экранов, причём навсегда. Стоит отметить, что сама звезда «Дом-2» на данный момент никак не комментировала историю своего увлечения творчеством Мэрилин Монро. Но пик популярности, повторяющий биографию американской актрисы, не даёт покоя подписчикам.


Вещий Олег
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