«Видимся нечасто»: «Любовница» мужа Ани Лорак рассказала об их отношениях

Украинская модель Яна Беляева раскрыла подробности отношений с Муратом Налчаджиоглу.

Предполагаемая любовница мужа певицы Ани Лорак призналась, что ее с Муратом связывает только дружба. По словам девушки, она знает турецкого бизнесмена уже около трех лет, поскольку ее хороший друг является другом Мурата. Яна подчеркнула, что в их отношениях нет интима. «Видимся нечасто, в компании», - добавила «любовница».

Беляева доказывает, что на видеоролике, который доказал неверность Мурата, запечатлена не она. Девушка отмечает, что на кадрах не видно, кто сидит рядом с супругом Лорак. Яна уверяет, что кто-то из пользователей Сети просто предположил, что на видео именно она.

О личной жизни модель не стала рассказывать. Однако намекнула, что у нее появился возлюбленный.

Напомним, муж Ани Лорак попался на измене. Доказательством этого стало видео, снятое очевидцем в караоке-клубе. На кадрах записи видно, как Мурат обнимает девушку и гладит по бедрам. Ани Лорак до сих пор не прокомментировала данную ситуацию, но обручальное кольцо уже сняла.

Мирослава Донцова