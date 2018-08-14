Экс-супруг Анны Седоковой во второй раз стал отцом

Первый ребенок, дочь Моника, родилась в 2011 году в отношениях с артисткой.

Экс-супруг Анны Седоковой Максим Чернявский во второй раз стал отцом. Новая избранница бизнесмена модель Дарья Сидорова, с которой Максим проживает в Лос-Анджелесе, подарила возлюбленному дочь. Отметим, что пара не выставляет на показ свои отношения, но вместе они уже три года. Друзья молодых людей поведали, что бизнесмен и модель познакомились благодаря Анастасии Решетовой. Девушки вместе участвовали в конкурсе «Мисс Россия – 2014», где они соперничали между собой, а Дарья Сидорова представляла Новосибирск.

Напоминаем, что для исполнительницы Анны Седоковой брак с Чернявским был вторым. В отношениях у них появилась дочь Моника. Однако по прошествии года пара рассталась. После расставания исполнительница не могла видеться с дочерью, так как пара не могла прийти к соглашению. Однако недавно все изменилось, они решили заключить перемирие, и седьмой день рождения Моника отпраздновала с мамой.

Анна Котова