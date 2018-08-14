«Прямо вся «Песня года» на фото»: Алла Пугачева устроила дружеский ужин в Юрмале

Пользователи восхитились совместным снимком дружной звездной компании.

Алла Пугачева любит устраивать дружеские вечеринки. Обычно она приглашает родных в свой загородный дом или устраивает встречу в заведениях друзей. На этот раз Примадонна собрала самых близких людей в Юрмале, где устроила незабываемый дружеский ужин. Снимком с теплого вечера поделилась в Instagram с подписчиками Юлия Проскурякова, для которой ужин оказался вдвойне приятным – супруга Игоря Николаева отпраздновала день рождение. «Дружеский ужин, прекрасные люди рядом!!», - подписала кадр Юлия.

Фото сразу же оказалось в центре внимания фолловеров. Юзеры пришли в восторг, увидев на одном снимке всех родных Аллы Пугачевой. «Прямо вся «Песня года» на фото», «Замечательная компания! Красивые и очень позитивные», «Хорошо, когда есть такие друзья», «Одни звезды», «Классная компания», - пишут восторженные пользователи.

Подписчики отметили, что Алла Борисовна выглядит восхитительно. Модный образ Примадонны оценили, отметив, что джинсы и жакет придают певице свежести и молодости. Кружевное платье Кристины Орбакайте также пришлось по душе юзерам. Юлия Проскурякова не осталась без внимания. Фанаты назвали жену Николаева чистой, искренней и сравнили с аленьким цветочком.

Мирослава Донцова