Эротическая фантазия: Канье Уэст мечтает переспать с сестрами супруги

Рэпер признался, что хочет заняться сексом сразу с четырьмя сестрами.

Фанаты внимательно прослушивают каждую песню популярного рэп-исполнителя Канье Уэста. Из текстов его композиций можно узнать много интересного о самом музыканте. Так, новый трек артиста XTCY раскрыл очередную тайну Канье. В песне звучит эротическая фантазия певца. Оказывается, Канье Уэст мечтает переспать с другими представительницами прекрасного пола из семейства Кардашьян – в композиции рэпер признается, что хочет любви сразу с четырьмя сестрами. Поклонники предположили, что речь идет о родственницах супруги. У Ким Кардашьян как раз три сестры.

Канье Уэст не стесняется рассказывать подробности своей интимной жизни. Так, недавно артист признался, что часто любит смотреть видеоролики на сайте PornHub. Администрация порно-портала, узнав об этом, оформила на Канье премиальную подписку.

Мирослава Донцова