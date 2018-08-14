«Вы знаете только одну из двух правд»: Тетя Влада Соколовского высказалась о его разводе

Общественность продолжает бурно обсуждать развод Риты Дакоты и Влада Соколовского. Родственница молодого человека раскрыла некоторые подробности этой истории.

Совсем недавно Рита Дакота и Влад Соколовский считались одной из самых крепких и идеальных пар шоу-бизнеса. Фанаты верили, что их любовь вечна. В прошлом году супруги стали родителями – у них родилась дочь Мия. Откровенное признание Дакоты шокировало преданных поклонников и коллег пары. Певица на своей странице в Instagram сообщила о разводе с мужем, который изменял ей все время. Большинство фанатов и коллег приняли сторону девушки.

Тетя Влада Соколовского специально завела аккаунт в соцсети, чтобы прокомментировать случившееся. Татьяна Нестерова высказалась о разводе племянника, отметив, что не оправдывает отвратительные поступки Влада. «Вы знаете только одну из двух правд», - подчеркнула родственница артиста, намекая, что и Рита «не без греха». Женщина считает, что супруги оба виноваты в семейных неурядицах. Татьяна добавила, что племянник рано женился. Тетя посоветовала паре разрешить все проблемы и идти дальше рядом по жизни.

Рита Дакота уже готовится к бракоразводному процессу и намерена бороться за нажитое в браке имущество.

Мирослава Донцова