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| | Меган Маркл хотела стать принцессой за два года до знакомства с принцем Гарри

Меган Маркл хотела стать принцессой за два года до знакомства с принцем Гарри

Сегодня, 09:27

Королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл стала одним из ярчайших событий весны 2018 года, а за парой продолжает следить большое количество поклонников. Однако, как стало известно, желание стать принцессой появилось у девушки давно.

Об этом Меган рассказывала в своём блоге в 2014 году, но после начала отношений с принцем Гарри она его закрыла. «Каждая девочка мечтает стать принцессой», - писала Маркл еще тогда, когда не знала, что станет частью королевской семьи. Также она отмечала, что интерес подогревала шумиха вокруг Кейт Миддлтон, когда её свадьба в 2011 году описывалась во всех СМИ.

О желании Маркл стать принцессой рассказывала её подруга, акцентировав внимание на том, что знакомство с будущим мужем планировалось всю жизнь, а не за два года. Однако встретиться с принцем Гарри Меган удалось только в 2016 году на свидании, организованном одной из знакомых. Об отношениях пары стало известно несколько позже, когда в ноябре 2016 пара заявила о них. А 19 мая 2018 года весь мир мог наблюдать за бракосочетанием принца Гарри и Меган Маркл.


Соломон Эспи
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