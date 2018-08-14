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| | Рита Дакота не жалеет о браке с Владом Соколовским

Рита Дакота не жалеет о браке с Владом Соколовским

Сегодня, 09:08

Исполнительница призналась, что ради дочери готова пережить все заново.

 

11 августа Рита Дакота сообщила, что разводится с супругом Владом Соколовским. Однако расставание старается сделать мирным, чтобы остаться друзьями ради дочери. Отметим, что причиной для расставания стали постоянные измены супруга. Недавно Рита Дакота поблагодарила поклонников за поддержку, а также удивилась, сколько женщин столкнулись с такой же ситуацией. Также исполнительница добавила, что не жалеет о браке с Соколовским, ведь тогда у нее не было бы малышки, которую она сильно любит. Помимо этого Дакота заявила, что если бы представилась возможность, ради дочери она снова бы пережила все что было в их отношениях. После того, как Рита призналась в сложившейся ситуации в семье, ее поддержали не только поклонники, но и звезды отечественного шоу-бизнеса, такие как Ольга Бузова, Сати Казанова, Ксения Бородина и другие.

Влад Соколов пока не прокомментировал ни одно высказывание супруги. Не стал говорить ни о многочисленных романах на стороне, ни даже о разделе совместного имущества.


Анна Котова
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