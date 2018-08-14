«Пора бы остепениться»: Пушков отреагировал на новую «ахинею» от Вайкуле о Крыме

Сенатор Алексей Пушков, который часто выступает с заявлениями в социальных сетях, заявил, что слова Вайкуле о запрете на посещение полуострова европейцами является «выдумкой и ахинеей».

Лайма Вайкуле буквально взорвала отечественное интернет-пространство, заявив, что не будет петь в Крыму ни за какие деньги и то, что европейцам, к которым она себя причислила, работать на этой территории якобы запрещено. Позднее она решила подлить масла в огонь и заявила, что согласна выступить в Крыму хоть бесплатно, но лишь тогда, когда с него будут сняты санкции Запада.

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter заявил, что слова певицы Лаймы Вайкуле о запрете на посещение Крымского полуострова для европейцев являются самой настоящей «выдумкой и ахинеей».

Он решил отреагировать на ее слова в достаточно жесткой манере и посоветовал ей остепениться. В первую очередь, он отметил, что каких-либо запретов на посещение Крыма не существует. По его словам, там уже побывали известные политики из стран Европейского союза, а также нынешний вице-премьер Маттео Сальвини.

«Чтобы не видеть «сошедших с ума и зомбированных людей-зверей», которым пришлись не по душе заявления Вайкуле, ей достаточно не приезжать на заработки в Россию, а петь в кафе на полу-пустых пляжах Юрмалы для «европейцев», которых там нет и которые вообще не знают, кто она такая.», - заявил Пушков.

Николай Офицеров