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| | Представитель Николая Носкова рассказал о состоянии перенесшего инсульт артиста

Представитель Николая Носкова рассказал о состоянии перенесшего инсульт артиста

Сегодня, 09:30

Ранее Алексей Белов, создатель группы «Парк Горького» сообщил о тяжелом состоянии певца и призвал молиться за его здоровье.

 

Представитель Николая Носкова раскрыл детали самочувствия перенесшего инсульт российского исполнителя. Он рассказал, что Носков чувствует себя хорошо. Сейчас артист находится на реабилитации. Представитель добавил, что о состояние Николая Ивановича улучшается с каждым днем. Также отмечено, что ранее всплывшая информация о плохом состоянии исполнителя является недостоверной. Актуальные и правдивые данные можно увидеть в соцсетях Николая Носкова, где публикуется информация с достоверных источников.

Напомним, о проблемах со здоровьем российского артиста общественность узнала еще в прошлом году. В марте 2017 года Носкова госпитализировали в тяжелом состоянии с ишемическим спинальным инсультом. Его прооперировали, удалив тромб в шейном отделе. Из-за перенесенной операции Носков отменил гастроли.

Стоит отметить, что в июле этого года Николаю Носкову присвоено звание заслуженного артиста России.


Мирослава Донцова
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