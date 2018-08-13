Сексуальная дочь Курта Кобейна показала фото из бассейна

Художница и музыкант Фрэнсис Бин продемонстрировала на снимке одну из своих татуировок.

25-летняя сексуальная дочь лидера градж-рок-группы Nirvana Фрэнсис Бин Кобейн показала фото из бассейна. На снимке видно только голову, оголенные плечи и татуировку женщины с ушками кролика Playboy на спине. В подписи к фото цитата писателя Трумена Капоте из его первого романа «Летний круиз», который тот написал в 20 лет: «Жара вскрывает городу череп, обнажая его белый мозг и узлы нервов, шипящих, как провода в лампах ночных фонарей».

18 августа единственной дочери Кортни Лав и Курта Кобейна исполняется 26 лет. В течение своей жизни девушка успела поработать стражером в журнале «Rolling Stone», а также могла бы стать Алисой в «Алисе в Стране чудес», экранизированной Тимом Бертоном, но девушка отказалась от этой роли из-за поступления в университет. В 2010 году в Лос-Анджеле она представила публике свои картины, а в 2017 году Кобейн стала лицом модного бренда.

Казалось бы, деятельность девушки не связана музыкой, она выбрала творческий путь, но совершенно отличающийся от пути ее отца, но не так давно Кобейн поразила фанатов – запела и опубликовала исполненную песню в соцсетях. В домашней обстановке художница пела лирическую песню и играла на гитаре, демонстрируя свой неплохой голос, а пользователи словно увидели ожившего Курта Кобейна в лице, исполнении, вокале его дочери.