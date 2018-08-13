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| | Рэпер Оксимирон впервые затронул политическую тему

Рэпер Оксимирон впервые затронул политическую тему

Сегодня, 22:39

Рэпер Оксимирон выложил в микроблог Twitter сообщение, в котором призвал своих поклонников выйти на митинг в Барнауле. Демонстрация состоится 14 августа в поддержку свободного интернета и Марии Мотузной.

 

Эту даму обвиняют в экстремизме за публикацию мемов на виртуальных ресурсах. Оксимирон призывает фанатов защитить девушку от своевольных представителей власти. Для того, чтобы испортить жительнице Барнаула жизнь, осталось совершить один шаг. Рэпер хочет помешать этому и просит всех неравнодушных людей поддержать его. Оксимирон впервые затронул политическую тему в своем высказывании. Ранее он старался избегать подобных обсуждений.

Музыкант убежден, наказания за публикации постов в социальных сетях являются настоящими репрессиями. Они противоречат логике, ограничивают свободу слова человека, делают его неспособным высказать собственную точку зрения относительно того или иного события. Оксимирон настоятельно рекомендует жителям Барнаула выйти на акцию «За свободный интернет» и отстаивать свои права.


Домбровский Сергей
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