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| | «Алкоголь – это страшно, но я не трусиха»: Собчак бросила ребенка и ушла в запой

«Алкоголь – это страшно, но я не трусиха»: Собчак бросила ребенка и ушла в запой

Сегодня, 22:31

Российская журналистка Ксения Собчак заставила поклонников усомниться в ее добропорядочности.

 

Экс-претендентка на пост президента России опубликовала в Instagram ролик, который одних заставил смеяться, а других критиковать представительницу СМИ нелитературными фразами. Видео Собчак подписала словами: «Алкоголь – это страшно, но я не трусиха». В ролике журналистка устраивает горячие танцы. Фанаты сразу принялись комментировать данную публикацию. Один из подписчиков предположил, что Собчак бросила маленького ребенка и ушла в запой. Поведение телеведущей назвали «срамотой».

Истинные поклонники считают Собчак великолепной женщиной и советуют читать злобные комментарии, как юмористическую газету. Пользователи напомнили журналистке, что она не так давно баллотировалась на высшую должность в стране и обязана вести себя соответствующим образом. Защитники Собчак рекомендуют ей не обращать внимание на критику, а жить по собственным меркам и веселиться всей душой, если есть настроение.


Домбровский Сергей
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